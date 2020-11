’Little Mix op tournee zonder Jesy Nelson’

Dinsdag werd bekend dat Jesy voorlopig uit de running is. Wat er precies met haar aan de hand is, is niet bekendgemaakt.

Begin november moest ze ook al de uitreiking van de MTV EMA's missen en de finale aan zich voorbij laten gaan van de BBC-talentenjacht Little Mix: The Search, waarin de meidengroep op zoek gaat naar een nieuwe band. Een woordvoerder stelde toen dat er sprake was van ’medische redenen’.

De Britse tour van Little Mix begint, als de omstandigheden rondom het coronavirus het toelaten, eind april in Dublin en duurt de hele maand mei.