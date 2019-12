Rihanna-docu verkocht voor 25 miljoen dollar

Berg kondigde in april 2016 de film aan. De nog titelloze documentaire gaat over hoe de 31-jarige zangeres een wereldwijd icoon is geworden en biedt een ongefilterd kijkje in haar leven. De regisseur put voor de documentaire uit meer dan 1200 uur beeldmateriaal. De beelden geven inzage geeft in Rihanna’s persoonlijkheid, gevoel voor humor en, arbeidsethos. Er zitten ook familiebeelden tussen.

Berg is geen onbekende van de zangeres, in 2012 maakte zij haar acteerdebuut in het door hem geregisseerde Battleship.