Rechter in zaak Weinstein stapt niet op

Volgens de advocaten bleek daaruit dat de rechter vijandig was ten opzichte van Weinstein en de oud-producent daardoor geen eerlijk proces zou krijgen. Deadline meldt dat Burke die suggestie donderdag resoluut verwierp. „Er is niets opstandig of bevooroordeeld aan een berisping van een recalcitrante verdachte die zich niet aan de regels van de rechtbank houdt”, aldus de rechter. „Ik heb uw cliënt op geen enkele manier al veroordeeld en heb mij altijd ingezet voor een eerlijk proces voor uw cliënt.”

Bekijk ook: Tientallen juryleden afgewezen in rechtszaak tegen Weinstein

Dinsdag dreigde de rechter Weinsteins borgtocht in te trekken nadat de oud-filmmaker tegen de regels in zijn mobiele telefoon had gebruikt tijdens de start van de selectie van de juryleden. „Is dit echt de manier waarop je voor de rest van je leven in de gevangenis wilt belanden, door te smsen en een rechterlijk bevel te schenden?” vroeg hij toen zichtbaar boos.

Bekijk ook: Rechter dreigt Weinstein in cel te zetten wegens gebruik telefoon

De rechter besloot uiteindelijk Weinstein niet op te sluiten, maar waarschuwde dat hij geen nieuwe kans zou krijgen. De van meerdere gevallen van seksueel misbruik verdachte ex-producent is momenteel op borgtocht vrij, maar draagt verplicht een elektronische enkelband.