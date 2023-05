Kind Kim Kardashian: ’Mama kookt nooit, ze heeft een chef’

Het is niet bekend of het lijstje van North (9), Saint (7), Chicago (5) of Psalm (4) komt, maar diegene lijkt de leeftijd van de 42-jarige Kardashian niet precies te weten. „Mijn moeder is 22 jaar oud”, zo begint de opsomming. „Ze vindt het leuk om samen met mij te slapen.”

Ook onthult de kleine dat moeder „nooit kookt”, tot hilariteit van Kardashian zelf. „Ze heeft een chef”, staat erachter, waarop Kardashian met een lachende emoji reageert. „Haar favoriete eten is een salade”, „ze relaxt door in haar bed te liggen” en „ze is heel goed in naar de sportschool gaan”, zijn andere kenmerken van de realityster.