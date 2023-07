YouTuber Logan Paul gaat trouwen

Het koppel is sinds mei vorig jaar samen. De 28-jarige Paul en de drie jaar oudere Agdal leerden elkaar kennen op een evenement in New York. Volgens het Deense model klikte het toen meteen.

De Amerikaanse Paul is niet alleen YouTuber, maar ook actief als bokser en worstelaar. Zijn jongere broer Jake is ook youtuber en is daarnaast bekend als de vriend van de Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam.