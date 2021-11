Paris Hilton is dankbaar voor ’beste jaar ooit’

„Happy Thanksgiving allemaal! Wat een jaar. Ik zal nooit alle lessen, mogelijkheden en uitdagingen vergeten die op mijn pad kwamen, ik heb daar veel van geleerd. Het goede, het kwade en alles wat daar tussenin zit. Ik ben als mens gegroeid en doe dat nog steeds. Afgelopen maand ben ik iemands echtgenote geworden en daarvoor ben ik mijn geweldige man dankbaar, evenals al onze lieve vrienden en familie die ons omringden op die mooie dag”, aldus Paris.

Ze vervolgt: „Het volgende hoofdstuk in mijn leven zal mijn beste ooit worden, niet alleen als vrouw, echtgenote, zakenvrouw en activiste maar vooral als de Paris waarop ik dagelijks steeds trotser word. Dit is de Paris die ik ben en wil zijn. Ik ben heel enthousiast over het creëren van content met mijn nieuwe mediabedrijf 11:11 Media en andere avonturen die me te wachten staan. Heel veel dank ook aan mijn fans die me al jarenlang door dik en dun steunen, ik houd van jullie! Geniet van deze dag en wees dankbaar voor alle mooie dingen in je leven.”