Giel Beelen zegt te stoppen bij NPO Radio 2, blijkt later een flauwe grap te zijn

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

HILVERSUM - Radio-dj Giel Beelen heeft dinsdagavond gezegd dat hij per direct stopt bij NPO Radio 2. In zijn uitzending van dinsdagavond meldde Beelen kort voor middernacht dat het zijn laatste uitzending op Radio 2 was. Op woensdagochtend laat BnnVara weten dat het om een grap ging.