Giel Beelen zegt te stoppen bij NPO Radio 2, twitteraars hinten op grap

Ⓒ ANP / HH

HILVERSUM - Radio-dj Giel Beelen heeft gezegd dat hij per direct stopt bij NPO Radio 2. In zijn uitzending van dinsdagavond meldde Beelen kort voor middernacht dat het zijn laatste uitzending op Radio 2 was.