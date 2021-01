Ondanks ziekte gaat het ’hartstikke goed’ met Cilly Dartell

„So far, so good”, begint ze haar verhaal in Shownieuws. „Ik voel me beter, dat sowieso. De chemo is gestopt, dat is natuurlijk heel fijn. Ik heb geen uitval meer daardoor. Ik heb nu alleen nog immuuntherapie en dat is heel goed te doen.”

Dartell zegt het haast niet te kunnen geloven dat het zo goed gaat. „Ik mag in mijn handen knijpen van blijdschap, het voelt zo onwerkelijk om te vertellen dat dat echt zo is, begrijp je? Longkanker, uitgezaaid, en, en, en... maar het gaat gewoon echt hartstikke goed. Tijdens mijn laatste controle was alles stabiel en dat is het beste nieuws dat je kunt krijgen.”