Ook Nederland is Old Town Road nog niet zat

Al sinds maart is het liedje in de hitlijst te vinden en klom het binnen een paar weken naar de koppositie. In juli daalde Old Town Road een paar plekken, maar steeg het vorige week weer naar de tweede plek. In de Billboard Hot 100, de belangrijkste Amerikaanse single-lijst, staat het liedje al zeventien weken op de eerste plek. Een record, want nooit eerder wist een nummer dat zo lang vol te houden.

Ook Shawn Mendes en Camila Cabello blijven scoren. Hun zomerse duet Señorita staat voor de zevende week bovenaan de Single Top 100. Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michelle klimmen met hun nummer Hoe het danst van de derde naar de tweede plek.