’Schokkende’ cliffhanger GTST trekt 782.000 kijkers

De cijfers zijn in lijn met de cliffhangers van de afgelopen jaren. In 2022 was er een uitschieter, met 912.000 kijkers. Maar verder trok het seizoenseinde de afgelopen jaren altijd rond de 700.000 kijkers.

In de aflevering van donderdagavond is te zien hoe een groot aantal auto’s in de mist bij een kettingbotsing betrokken is. Van veel hoofdpersonages is niet duidelijk of zij het ongeluk hebben overleefd. Op sociale media lieten kijkers weten onder de indruk te zijn van deze ’schokkende’ cliffhanger.

Nieuw seizoen

De eerste aflevering van seizoen 34 van GTST is op 28 augustus te zien bij RTL4. Op Videoland kunnen fans vier dagen eerder al zien wie de kettingbotsing heeft overleefd en wie niet.

Het best bekeken programma van de donderdagavond was traditiegetrouw het NOS Journaal van 20.00 uur. Ruim 1,6 miljoen kijkers werden door Jeroen Overbeek bijgepraat over het nieuws van de dag.