Profiel Juicekoningin Yvonne Coldeweijer opnieuw voor de rechter: wie is zij nu eigenlijk?

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Yvonne Coldeweijer werd al eerder voor de rechter gedaagd, toen door zangeres Samantha Steenwijk. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Yvonne Coldeweijer leek zo’n onschuldig meisje. Voordat ze zich ontpopte als koningin van de juicekanalen, was de schrik van menig BN’er vooral bekend als de lieve ex van zanger Ben Saunders en als Keet!, waardoor ze van 2010 tot 2013 het gezicht was van het kinderprogramma Telekids. Maandagmiddag staat ze in de rechtbank tegenover Rachel Hazes, die eist dat Coldeweijer een rectificatie plaatst over iets wat ze online heeft gezet.