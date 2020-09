Wilbert Gieske keert terug voor jubileum GTST

In de speciale aflevering van 1 oktober raakt Laura (Jette van der Meij) van slag als ze een telefoontje krijgt van iemand die ze al héél lang niet meer heeft gesproken. Daarnaast doet Robert Alberts, gespeeld door Wilbert, het stadje Meerdijk aan. Samen met Laura denkt hij terug aan een tijd jaren geleden die zo intensief was, de zoektocht naar zoon Arnie (Reinout Oerlemans).

Gieske speelde de rol van Robert Alberts van 1990 tot 2008. De nu 74-jarige acteur keerde in 2015 en 2019 even terug in de serie. Ook is Gieske binnenkort te zien in de nieuwe Sinterklaas-film, Het Grote Pietenfeest.