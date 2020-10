’Katharine McPhee (36) en David Foster (70) verwachten eerste kindje’

De twee hebben elkaar ontmoet toen Foster de mentor was van McPhee tijdens het talentprogramma American Idol in 2006. De vonk sloeg over en in juni 2019 trouwden ze.

Foster was al vier keer eerder getrouwd met B.J. Cook, Rebecca Dyer, Linda Thompson en Yolanda Hadid. Ook McPhee was al eerder iemands verloofde, van 2008 tot 2016 was zij getrouwd met Nick Cokas.