Marlijn Weerdenburg draait al maanden kerstmuziek

Weerdenburg, die de kerstliedjes zong in de EO Kerstshow Stralend kerstfeest, begon met zingen in de kerk. „Ik ben opgegroeid in de kerk tot mijn twaalfde. Daar werd heel veel gezongen en daarom ging ik ook zo graag mee naar de kerk”, vertelt ze. „Ik vond dat galmen in de kerk helemaal geweldig.”

De kerstdagen waren daarom al helemaal een hoogtepunt, wanneer er traditiegetrouw veel liederen gezongen worden. „Holy night is inmiddels een hit van Mariah Carey maar ook een klassiek koorlied. Ik vind allebei de versies zo prachtig en leuk om te zingen.” Maar Mariah’s ’monsterhit’ All I want for christmas, is haar persoonlijke favoriet. „Dan weet je dat kerst weer begonnen is.”

Duimen

Marlijn, die in verwachting is van haar tweede kindje, heeft net zoals velen een raar jaar achter zich. „De eerste maanden van 2020 zat ik alleen maar thuis. Vanaf augustus had ik gelukkig weer wat werk.” Ze was onder meer in haar theatershow te zien, presenteerde Moltalk en droeg bij aan de podcast van het Sinterklaasjournaal. „Maar ik vraag me wel af hoe dit ooit allemaal goed moet komen.”

Ze staat dan ook te popelen om in 2021 weer lekker aan de slag te gaan, zodra de kleine er is. „Ik mag echt niet klagen en geniet er ook wel van om wat rustiger aan te doen”, aldus Marlijn, die in januari nog met haar theatershow Marlijn Zingt door Nederland toert. „Dat wordt nog duimen, maar ik ben er in ieder geval klaar voor.”