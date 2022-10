Festival der Liefde voor ’vergeten’ Cobra-vrouw Lotti van der Gaag

Premium Cultuur

Surreële droombeelden van Tim Walker in Kunsthal

’Ga de tuin in en gebruik je fantasie”. Die wijze raad van zijn moeder heeft Tim Walker (52) goed in zijn oren geknoopt. Voor de Britse fotograaf, die begon als assistent bij Richard Avedon en al op zijn vijfentwintigste zijn eerste modeshoot voor Vogue had, is inmiddels de hele wereld zijn (speel)t...