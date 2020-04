RTL Z gaat coronadocu Dries Roelvink uitzenden

Ⓒ ANP Kippa

Dries Roelvink heeft een documentaire over Amsterdam in de coronacrisis gemaakt. Die docu gaat RTL Z volgende week uitzenden, zo maakt de zanger vrijdag bekend in het radioprogramma 1op1. „Er komt een moment dat je door de ton moet springen. Voor mij is het evident dat het voor mij ook een spannende dag is. Ik heb een documentaire gemaakt over Amsterdam in de coronacrisis en we praten zo met RTL Z die dat wil gaan uitzenden volgende week.”