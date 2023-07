YouTuber PewDiePie vader geworden van zoontje Björn

Felix Kjellberg, zoals de youtuber eigenlijk heet, deelde het nieuws woensdag op Instagram. De YouTuber deelde foto’s van zijn pasgeboren zoontje met de tekst: „11/07/ 2023. Welkom in de familie, kleine Björn.”

PewDiePie, een van ’s werelds meest succesvolle youtubers met meer dan 103 miljoen abonnees, deelde eerder al dat hij een pauze zou nemen op YouTube zodra zijn kind geboren was. „Ik weet niet hoe het zal zijn”, deelde hij toen. „Ik weet niet of ik tijd zal hebben om video’s te maken. Wordt het een chaos? Ik weet het niet. Maar ik kan me voorstellen dat ik een tijdje niets zal uploaden.”