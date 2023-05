Sam Smith annuleert opnieuw concerten vanwege stemproblemen

De optredens van donderdagavond in Glasgow en zaterdag in Birmingham zijn geannuleerd. Die shows zouden eigenlijk al in april plaatsvinden, maar werden toen ook al verplaatst vanwege ziekte.

Artsen hebben de 31-jarige Smith nu geadviseerd om „volledige stemrust” te nemen. „Als die blijft zingen dan kan dat blijvende stemschade veroorzaken”, zegt een woordvoerder van de artiest. „Als die wat rust neemt, dan kan die weer optreden.” Smith is er „kapot” van.

Het eerstvolgende concert van de Brit staat gepland op 2 juni in Warschau. Dat gaat vooralsnog door.