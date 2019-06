Elizabeth refereert aan vader in D-day-speech

Koning George VI zei in juni 1944 dat de duizenden jonge soldaten die de strijd aangingen meer nodig hadden dan moed en uithoudingsvermogen. Ze moesten boven zichzelf uitstijgen en onoverwinnelijkheid uitstralen. „Dat is precies wat die dappere mannen naar de strijd brachten, aangezien het lot van de wereld afhankelijk was van hun succes”, aldus Elizabeth.

„Velen van hen zouden nooit meer terugkeren en de heldhaftigheid, moed en opoffering van hen die hun leven verloren zullen nooit worden vergeten”, vervolgde de vorstin. „Met nederigheid en genoegen wil ik namens het hele land en de vrije wereld tegen jullie zeggen: bedankt.”

Elizabeth herinnerde zich ook de herdenking van vijftien jaar geleden. „Sommigen dachten misschien dat het de laatste grote herdenking zou zijn. Maar de oorlogsgeneratie, mijn generatie, is veerkrachtig en het doet me deugd om hier vandaag in Portsmouth te zijn.”

De geallieerden landden op 6 juni 1944 op de kust van Normandië en veel schepen waren 5 juni 1944 uit de haven van Portsmouth vertrokken. Het was de grootste militaire landingsoperatie over het water ooit en de Britse regering heeft kosten noch moeite gespaard om de historische dag groots te herdenken. Verschillende wereldleiders woonden de ceremonie bij.