Advocaten Borsato doen geen uitspraken over The Voice

Het BNNVARA-programma BOOS stelt dat meerdere personen zich schuldig hebben gemaakt aan ongepast gedrag, zonder daarbij namen te noemen. Alleen de naam van bandleider Jeroen Rietbergen werd genoemd. Hij heeft inmiddels zijn medewerking aan het programma beëindigd.

Het OM meldt dat er deze week aangifte is gedaan tegen een persoon die „gerelateerd is” aan The Voice. Justitie doet geen mededelingen om wie het gaat. Wel zegt de woordvoerster dat het niet gaat om Marco Borsato. Ali B liet aan De Telegraaf weten dat dit om hem gaat, maar hij ontkent de beschuldigingen.

Tegen voormalig coach bij The Voice Marco Borsato werd afgelopen december aangifte gedaan wegens seksueel misbruik. Deze zaak staat los van de ontwikkelingen bij The Voice. De jonge vrouw die aangifte deed, deed niet mee aan het programma.

Borsato was vijf seizoenen lang coach in The Voice of Holland. Ook was hij betrokken bij negen reeksen van The Voice Kids.