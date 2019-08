Jessica Simpson onder vuur om deze foto

Tenminste, het resultaat vinden veel fans prachtig. Ze geven Maxwell veel complimentjes met deze look. Maar dat je als moeder je dochter van zeven al haar haar laat verven, dat vinden veel anderen te ver gaan. „Ze is nog zo jong, het is een schande.”

Wanneer iemand opmerkt dat de beslissing aan Jessica zelf is, is niet iedereen het daarmee eens. „We moeten onze mening wel geven, omdat we haar moeder moeten vertellen hoeveel gif er zit in de kleuren die ze gebruiken.” Een ander vraagt zich na alle kritiek op Maxwell bovendien af: „Waar ben je mee bezig. Ze is zo jong en nu staat ze in de belangstelling voor de verkeerde reden.”

Jessica Simpson poseert met dochter Maxwell Ⓒ Hollandse Hoogte