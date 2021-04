Richard Groenendijk hoopt op meer klussen als stemacteur

„Het is niet zo dat ik een veelgevraagd stemacteur ben, maar ik zou het heel leuk vinden om dit lang te blijven te doen”, zegt Richard tegen het ANP. „Het blijft vooral erg grappig om het resultaat te zien: een poppetje dat jouw stem heeft.”

In 100% Wolf, van Studio 100, is dat poppetje een boze ijscoman. Hij probeert er alles aan te doen om Freddy en zijn familie, die ’s nachts in het geheim transformeren in weerwolven, te ontmaskeren. „Ik heb de film nog niet helemaal gezien, maar ik vond hem erg lief. En mijn rol is natuurlijk de grappigste van de hele film”, zegt Richard lachend.

Lekker Rotterdams

De rol kon de cabaretier helemaal naar zijn eigen hand zetten. „Studio 100 was heel erg relaxed. Ik zei: is het niet een leuk idee als hij een Rotterdams accent heeft? En dat was prima.”

Ook de tekst mocht Richard aanpassen. „In de Vlaamse versie wordt mijn rol ingesproken door Philippe Geubels en hij zei bijvoorbeeld op een gegeven moment ’nee, slimmerik’ met zijn Belgische accent. Daar heb ik ’nee, goochem’ van gemaakt. Lekker anders op z’n Rotterdams.”