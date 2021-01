’Terror Theo’ over zijn gedrag in het Big Brother-huis: ’Deels gespeeld’

In een video op het Instagram-kanaal van Big Brother bekent de oud-kandidaat dat zijn gedrag in het huis deels was gespeeld. „Dat was de Theo die heel hard was, schelden, dat allemaal.”

Naar eigen zeggen vond Theo dat hij de rol die hem ver in het spel moest brengen, goed speelde. „Maar ik was blij dat ik die op het einde los kon laten. Het werd een struggle voor mij.”

De Amsterdammer werd steeds ongelukkiger in het huis. „Ik kon maar van één iemand verliezen en dat was van mezelf en dat is ook gebeurd. Ik heb van mezelf verloren. Ik werd steeds ongelukkiger en dan ben ik bang dat ik uitspraken doe die ik zeker niet meen.”

Van sommige uitspraken heeft Theo dan ook spijt. „Spijt van het spel heb ik niet, hoe ik gespeeld heb, zeker niet. Spijt van sommige uitspraken, dat ik mensen gekwetst heb. Ja, dat heb ik zeker.”

Theo werd door kijkers al gauw omgedoopt tot Terror Theo, vanwege zijn aanwezige en uitgesproken karakter. Hij heeft donderdagmorgen na twee weken vrijwillig het Big Brother-huis verlaten.