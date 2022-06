Premium Het beste van De Telegraaf

Mysterieuze ziekenhuisopname Travis Barker is zoveelste tragedie

Nadat Travis Barker (46) dinsdag halsoverkop met een ambulance werd afgevoerd naar het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles, houden de gemoederen zich flink bezig wat er nu precies aan de hand is met de drummer van Blink-182. Enige momenten daarvoor schreef de man van Kourtney Kardashian nog ’Moge God mij redden’ op zijn Twitter. Of deze verontrustende boodschap een noodkreet is geweest, of dat het een verwijzing is naar het nummer God save me dat hij met Machine Gun Kelly heeft uitgebracht, is nog maar de vraag...