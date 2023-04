Premium Het beste van De Telegraaf

Vier jaar na dood Karl Lagerfeld: wie erft zijn fortuin van 200 miljoen euro?

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Karl Lagerfeld Ⓒ Getty Images

De voorbereidingen voor het wereldberoemde Met Gala zijn momenteel in volle gang. Dit jaar staat het mode-event geheel in het teken van de overleden modeontwerper Karl Lagerfeld. Terwijl zijn nalatenschap op 1 mei groots gevierd wordt in New York, is er na jarenlang gesteggel eindelijk helderheid wie recht heeft op zijn miljoenenerfenis. Dit zijn de acht erfgenamen.