Tim den Besten over nieuw programma: ’Kwam mezelf keihard tegen’

Premium TV

Nieuwe serie toont successen én valkuilen van crypto

Is het een briljante investering in de toekomst, of trap je in een verraderlijk valkuil? Sinds Bitcoin in 2013 een stevige opmars maakte, blijven de meningen verdeeld over de cryptovaluta. De nieuwe Videoland-serie Cryptokoorts zet de belangrijkste bevinden op een rij.