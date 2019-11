Vader Michael van der Plas overleden

„Het verliezen van je vader, je vriend, je maatje voor het leven. Soms waren we water en vuur en eigenlijk heb ik het je nooit verteld. Pap: ik hou van jou!”, schrijft Michael bij een foto waarop hij zijn vaders hand vasthoudt.

De realityster vervolgt: „Nu ben je er niet meer, maar ik had eigenlijk nog zoveel willen zeggen. De verhalen die je altijd had over vroeger, een mooie man was je. Een trotse goede vader, een opa voor de kids en een echtgenoot voor mama. Papa, ik weet niet of ik je ooit nog zie in de hemel maar ik hou van je, vriend. Zoals Elvis zou zeggen: ’You are always on my mind’.”

Mensen leven massaal mee met Michael en ook ex Samantha de Jong betuigt haar meeleven met de familie. Zij noemt haar ex-schoonvader ’de liefste opa van alle kindjes’. „Het is niet te begrijpen. Vind het echt verschrikkelijk.” In haar stories deelde ze een foto van haar met schoonvader Huib en schreef erbij: ’Onze dansavondjes zal ik nooit vergeten’.

Michaels huidige vriendin Naomi deelt zondagochtend een emotioneel bericht over haar schoonvader die ze haar ’allerliefste vriend’ noemt. „Je stond nog zo vol in het leven en wilde je nog overal mee bemoeien.” Ze deelt een foto van een eerder moment waarop te zien is hoe ze hem smeekt met hun mee te gaan naar huis. „ Maar nee hoor meneer was weer is eigenwijs en ging vannacht wel alleen naar huis. En eigenlijk smeek ik je nu weer om mee naar huis te komen. Ik hou van jou huib me liefste schoonvader. Ik mis je & zal proberen jouw humor in leven te houden. Dankjewel voor alles.”

