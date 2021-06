Florentijn Hofman laat ons cocoonen in de kerk

Kunstenaar Florentijn Hofman - begin dit jaar nog een van de deelnemers aan Wie is de Mol? - is wereldberoemd dankzij zijn opblaasbare dierensculpturen, zoals zijn geliefde Badeend of Mickey The Pig. Voor zijn nieuwste kunstwerk Stadscocon in de Grote of Sint Janskerk in Schiedam draaide hij de boel radicaal om. Hier gaat het niet alleen om de buitenkant, maar beleeft de bezoeker juist binnenin - onder het zeildoek - een bijzondere ervaring: alsof je een baarmoeder of kraamkamer instapt en wordt wedergeboren.