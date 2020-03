Twan Huys was in de war na mislukte talkshow

Twan neemt niemand iets kwalijk, ook zichzelf niet. „Dat zou heel raar zijn”, vindt de presentator, die sinds kort weer op tv is in Buitenhof. „Moet ik mezelf kwalijk nemen dat ik een risico heb genomen en het avontuur ben aangegaan?”

Dat het niet werkte, merkte de College Tour-interviewer zelf ook al heel snel. „En dan probeer je het alsnog goed te krijgen. Maar zoals ik net al zei: het heeft helemaal geen zin om daarover na te denken. Dan wordt het zelfkwelling.”

Toch was de klap hard, geeft Twan toe. „Ik was wel even in de war, vooral vanwege de publieke aandacht. Ik was gewend mijn werk te doen en te worden afgerekend op wat ik deed, niet op wie ik persoonlijk ben. Natuurlijk heb ik me afgevraagd wat er is gebeurd, maar ik kwam al snel tot de conclusie dat dat niet zo zinvol is”, zegt hij in AD Magazine.