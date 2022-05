KISS stopt uit liefde voor fans

„De reden om te stoppen met toeren is vanwege trots en zelfrespect en uit liefde en bewondering voor de fans”, aldus Simmons in gesprek op radiozender KLOS. „Het laatste wat je wilt zijn, is een wereldkampioen bokser die te lang in de ring blijft. Het is slechts een kwestie van tijd totdat je benen je niet meer overeind kunnen houden en je gaat verliezen.”

Simmons wil niet een van die bands zijn die te lang door blijft gaan. „Ze vergeten teksten en je kunt de diepe rimpels in hun gezichten zien. Dus wij doen het juiste: we stoppen terwijl we aan de top staan. En het zal verdrietig zijn, maar het wordt ook leuk”, blikt hij vooruit op de laatste optredens van de band.

KISS, opgericht in 1973, heeft de komende maanden optredens staan in Europa en Australië en keert aan het eind van het jaar terug naar de Verenigde Staten. Op 21 juli treden de mannen tijdens hun End Of The Road World Tour op in de Ziggo Dome in Amsterdam. KISS is een van de succesvolste bands aller tijden. Wereldwijd verkocht de band meer dan 100 miljoen albums.