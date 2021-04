Naomi Campbell wil niets aan zichzelf veranderen

Het 50-jarige supermodel vertelt in gesprek met Vanity Fair dat ze volstrekt tevreden is met wie ze is. „Ik ga niets aan mezelf veranderen. Ik ben blij en gezegend met wat God me heeft gegeven. Ik heb echt niets te klagen.”

Wel ondergaat ze met enige regelmaat een lymfedrainagemassage om haar benen in vorm te houden. De massage helpt onder meer om de bloedcirculatie op gang te helpen en gaat cellulitis, vochtophopingen en een slappe huid tegen. „Het is niet pijnlijk, maar het is zeker niet rustgevend. Ik probeer dit eigenlijk zo vaak mogelijk te doen, want ik ben 50 jaar oud. Het is alsof er brood van me wordt gemaakt. Dat is wat je wilt met je lichaam. Geen knobbels, geen bultjes, geen cellulitis!”