’Joe ’Tiger King’ Exotic opgenomen in ziekenhuis’

Uit een gevangenisrapport zou volgens The New York Post blijken dat Joe momenteel in het Federal Medical Center in Texas verblijft. Een gevangenismedewerker bevestigt dat Joe momenteel niet meer in de Grady County Jail in Oklahoma zit, maar wenst verder geen commentaar te geven. Het Federal Medical Center wilde bevestigen noch ontkennen dat Joe is opgenomen.

Momenteel zit de 57-jarige Joe een straf uit van 22 jaar. Hij is hiertoe veroordeeld voor het beramen van een huurmoord op activiste Carole Baskin, die eveneens te zien is in Tiger King, en het doden van vijf tijgers.

Bookmakers houden volgens de Amerikaanse krant een weddenschap of Joe besmet is met het virus of niet. De populariteit van de docuserie heeft er ook voor gezorgd dat een sheriff uit Florida de vermissingszaak van de 23 jaar geleden verdwenen man van Baskin heeft heropend.