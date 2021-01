Premium Entertainment

JUSTIN BIEBER: ’Mijn liefde voor JEZUS’

Het was, zo aan het einde van 2020, een bijzonder bericht. Popsensatie JUSTIN BIEBER wil starten met een evangelische studie om zo straks een leidende rol te kunnen spelen in de Hillsong Church, een kerkgenootschap dat hij al jaren aanhangt. Hij zou iets voor hen willen terugdoen omdat zij hem in he...