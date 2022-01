Douwe Bob onthult: ’Vorige maand vader geworden van een tweede meisje’

„Ja, het is waar. Vorige maand ben ik vader geworden van een tweede meisje”, schrijft de zanger. „In eerste instantie hadden haar moeder en ik afgesproken dat ik me op de achtergrond zou houden in haar leven, maar nu ze er is voel ik me genoodzaakt en gedwongen daar iets over te zeggen. Ik ben nog bezig de juiste weg in dit vaderschap te vinden. Wat er ook gebeurt, ook voor haar ben ik er als ze me nodig heeft.”

Binnenkort wordt Douwe Bob dus niet voor de tweede, maar voor de derde keer vader. Het is niet bekend wie de moeder van zijn tweede dochter is. Met kunstenares Loes van Delft verwelkomde hij 9 december zijn eerste kind: dochtertje Bobby Lou.