Marga Bult slachtoffer van Tinder-oplichter

Gerrit B. had Bult via Facebook benaderd omdat hij zich zorgen zou maken over zijn dementerende vader en haar advies wilde. Uiteindelijk uitte B., die onder een andere naam contact met haar had, ook interesse in haar boerderij die te koop stond. Na een aantal bezichtigingen wilde hij de boerderij kopen.

„Hij wilde er een bed and breakfast van maken”, vertelt Bult aan RTV Oost. „We vroegen nog of hij dan niet allerlei vergunningen hoefde aan te vragen, maar dat kwam volgens hem wel goed. Ook vertelde hij dat hij in een dure echtscheidingsprocedure was verwikkeld, maar dat hij geld in het buitenland had geparkeerd.” Volgens Bult waren ze al zo ver in de onderhandelingen dat enkel een notaris de deal nog moest bekrachtigen. En daar ging het mis. Gerrit B. Liet haar maar liefst drie keer zitten.

Vrienden bij de politie

„Toen wisten we: dit is foute boel. We zijn op een gegeven moment in zijn zomerhuisje in Den Ham geweest. Waar het best hard tegen hard ging. Toen ik zei dat hij gewoon een oplichter was en dat we aangifte zouden doen, lachte hij ons in het gezicht uit. ’Doe maar. Zie kriegt mie toch niet. Ik heb vrienden bij de politie’, riep hij.”

Hoewel het nooit tot een overeenkomst is gekomen, draaide Bult toch op voor flink wat kosten. „Niet alleen draaiden wij op voor de notarisrekening – die had immers kosten gemaakt – maar ook ging de verkoop van ons huis niet door. Hoewel hij was afgehaakt heb je wettelijk recht op tien procent van de afgesproken aankoopsom. Maar zie dat dan maar eens te krijgen... Uiteindelijk hebben we ons huis pas later kunnen verkopen. Echter, tegen een lagere prijs dan we met B. overeen waren gekomen.”

Aangifte heeft ze nooit gedaan, omdat ze te maken had met ’de welbekende kale kip’. „Hij had niet eens een huis en telkens als hij hier kwam kijken, bleek hij in een leenauto te rijden. Op een gegeven moment moet je dan je verlies nemen. Uiteindelijk heeft deze man ons een heleboel stress opgeleverd. We waren allang blij dat hij uit ons leven was verdwenen”, legt ze uit. „Achteraf vallen de puzzelstukjes in elkaar en is het gemakkelijk praten, maar het is ongelooflijk hoe die gast het vertrouwen van mensen weet te wekken.”

Gerrit B. werd in het voorjaar van 2018 ook al eens veroordeeld tot een celstraf van 8 maanden voor grootschalige oplichting