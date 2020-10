Jan Versteegh: ’Geen leukere baan denkbaar’

Jan Versteegh presenteert sinds deze week Bingo én Lingo. Ⓒ William Rutten

Het scheelt maar één lettertje, maar vanaf deze week is presentator Jan Versteegh in zowel Lingo als in Bingo! te zien. Om nou te zeggen dat hij veel ballen in de lucht houdt, zou een flauwe woordspeling zijn, feit is wel dat hij flink aan de (ballen)bak moet.