Tim Hofman niet blij met afkeurende reacties op column Lize Korpershoek

Zo schrijft iemand het volgende onder de tweet van Hofman: „Was ze ook nog niet klaar voor bescherming? Of gewoon te lui om het te gebruiken. Ik wil geen kind dus ik vermoord je maar. Egoïstisch rotvolk.” Daarop antwoordt de presentator: „Jij durft niet eens onder je eigen naam te internetten, laat staan dat je iets kunt zeggen over verantwoordelijkheid nemen.”

Vervolgens tweet de presentator: „Fascinerend hoe mensen die doorgaans geen zier om mensen en mensenrechten geven (bruine mensen eng! homo’s vies! vrouwen dom!) opeens helemaal wild worden van een klompje cellen laten verwijderen.” Ook schrijft hij: „Mannen die nog nooit capabel genoeg zijn geweest om ook maar een seconde emotionele verantwoordelijkheid te nemen -hoeft namelijk niet, als het systeem naar jou ingericht is- die de vrouwtjes wel even uit gaan leggen hoe verantwoordelijkheid nemen werkt.”

In de column schrijft Korpershoek onder meer: „Terwijl verdovende vloeistof via een infuus mijn aderen instroomt, bied ik in mijn gedachten mijn excuses aan het hompje cellen in mijn baarmoeder. ’Sorry, ik ben nog niet klaar voor jou, ooit wel, maar nu nog niet’.” In haar column vertelt de vriendin van de televisiemaker ook over het enige familielid dat haar steunde, de veroordelende reacties en de eenzaamheid die de gebeurtenis met zich meebracht.