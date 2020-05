Angelina Jolie: dood moeder heeft me fundamenteel veranderd

„Ik verloor mijn moeder toen ik in de dertig was”, schrijft Jolie. „Wanneer ik daar nu op terugkijk, zie ik hoe fundamenteel die periode me heeft veranderd. Haar dood was niet plots, maar het veroorzaakte een verschuiving in mij. De liefde, warmte en zachte omhelzing van je moeder verliezen, is net alsof iemand het dekentje dat je beschermt van je wegtrekt.”

In het stuk blikt de actrice terug op het leven van haar moeder. „Ze was een vrouw die de hele nacht danste en dol was op rock-’n-roll. Ze was een vrouw die liefhad, ook al ging dat bij haar gepaard met verlies, en nooit haar elegantie en glimlach verloor.” Met het verlies doelt Jolie op het bedrog van haar vader Jon Voight. „Toen bleek dat mijn vader een affaire had, veranderde dat het leven van mijn moeder. Het zette haar droom van een gezinnetje op losse schroeven. Maar ze was en bleef een goede moeder.”

De actrice had lange tijd een moeilijke relatie met haar vader. Naar verluidt kunnen de twee het de laatste jaren beter met elkaar vinden. „Het leven heeft vele wendingen genomen. Ik heb mijn eigen verlies geleden en zag mijn leven een andere richting inslaan. En het deed meer pijn dan ik had verwacht”, besluit ze.