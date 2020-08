Maxime Meiland noemt breuk met Nadège ’jammer’

„Ik vind het jammer dat het zo is gegaan”, reageerde Maxime woensdag in RTL Boulevard. „Ik vond het altijd enig met haar. Ik denk dat het toch wel een klap in haar gezicht is geweest dat wij hebben gezegd: we gaan weg.”

Eind juni werd bekend dat de Meilandjes Nadège aan de kant hadden gezet, tot groot verdriet van de Française. Op Facebook spuwde ze vervolgens haar gal en beweerde ze dat haar oud-werkgevers ongevoelig zijn en achter de schermen minder gezellig dan op televisie.

Volgens Maxime voelde Nadège, die ook in de populaire SBS6-realityserie Chateau Meiland te zien was, zich te verbonden met de familie. „Ik vind het toch wel vervelend want het is een hele lieve vrouw. En het had zo helemaal niet hoeven te gaan. Ja, dat vind ik wel erg.”

De Meilandjes zijn inmiddels terug naar Nederland na hun Franse avontuur. Het kasteel moeten ze nog wel verkopen.