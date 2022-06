Collega’s overleden acteurs klaagden eerder al over onveilige omstandigheden

Schrijver Rick Zazueta stelt in een post op Facebook dat het auto-ongeluk dat Raymundo Garduño Cruz en Juan Francisco González Aguilar het leven kostte mogelijk het gevolg was van de staat van het voertuig waarin zij zaten. „De cast had geklaagd over problemen met logistiek en transport bij deze productie. Het busje was totaal ongeschikt om mensen in te vervoeren. De banden waren versleten, de remmen maakten lawaai, het stuur zat los en niet alle riemen werkten. Dat zijn makkelijk te herkennen tekenen van gevaar.”

Een vriendin van González Aguilar, die in zijn werk de naam Paco Mufote gebruikte, laat aan The Daily Beast weten dat zij een onderzoek eist. „Als er niets mis was, dan zou het ook geen issue moeten zijn om die informatie te delen.”

Netflix laat aan Deadline weten niet op de aantijgingen te reageren zolang het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt. Productiebedrijf Redrum is ook nog niet ingegaan op de beschuldigingen.

Raymundo Garduño Cruz en Juan Francisco González Aguilar kwamen donderdag om het leven door een auto-ongeluk op een woestijnweg in Mexico. Zes andere inzittenden raakten gewond. Door nog onbekende oorzaak kantelde het busje waarin de filmploeg zat.