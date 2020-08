Jarige Marokkaanse koning bekritiseert lakse houding bevolking

Het coronavirus is sinds enkele weken weer bezig aan een opmars in Marokko. Na een drie maanden durende lockdown werden de maatregelen eind juni versoepeld, maar inmiddels noteert het land alweer meer dan duizend nieuwe gevallen per dag. Op 15 augustus werd een record van 1766 nieuwe coronameldingen neergezet. De ziekenhuizen in het Afrikaanse land kunnen het aantal ziektegevallen nauwelijks aan.

„Als de cijfers blijven stijgen kan er een nieuwe lockdown komen en misschien wel met nog strengere beperkingen”, aldus koning Mohammed, die vrijdag 57 jaar werd. De verslechterde situatie laat volgens hem „weinig ruimte voor optimisme.”

Mohammed vindt dat er momenteel te makkelijk over het coronavirus wordt gedacht in zijn land en uitte dan ook stevige kritiek. „Sommigen hebben het opheffen van de lockdown verward met het verdwijnen van de ziekte en anderen zijn ontoelaatbaar laks geweest. Sommigen ontkennen zelfs het bestaan van de pandemie. De realiteit is dat een groot deel van de bevolking de maatregelen, zoals het dragen van mondkapjes en afstand houden, niet respecteert.”

De koning stelde eind juli dat Marokko er alles aan wil doen om weer op te kunnen klimmen uit de coronacrisis. Om die reden werd er een bedrag van omgerekend bijna 11 miljard euro in de economie gepompt.