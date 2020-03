Nicky Romero over virusvrees festivals: ’Zoiets als dit heb ik nog nooit meegemaakt!’

„Zoiets als dit heb ik echt nog nooit meegemaakt! Er zijn al heel veel shows gecanceld en daarmee zijn er heel veel gedupeerden. Niet alleen de dj's, ook de organisatoren, de fans, de hotellerie en laten we de mensen die ziek zijn niet vergeten...”, vertelt hij aan radiozender SLAM!.

Nicky vervolgt: „We hebben wel eens een bepaald dreigingsgevaar waar we voor op moeten passen, bijvoorbeeld vanwege conflicten. Maar zoiets als dit doet mij een beetje denken aan een film en voelt heel onrealistisch."

De afgelasting van het grote Ultra Miami festival betekent een grote klap voor de industrie. Hij legt hierover uit: „Voor de DJ's is Ultra Miami één van de belangrijkste momenten van het jaar. Het is het moment om alle nieuwe muziek te testen voor de rest van het festivalseizoen. Er wordt veel content gemaakt, wat we nu missen. Ultra heeft een soort domino effect en is de basis voor de rest van het jaar. Het belangrijkste is dat we nu vooral niet uit angst moeten gaan handelen, dan krijgen we alleen nog maar een grotere klap."

Ook laat de dj weten binnenkort een nieuwe EP uit te brengen. „We willen de mensen niet met niks achterlaten”, aldus Nicky.