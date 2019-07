Verdrietig nieuws voor Britt Dekker

„Een paar maanden geleden is Vito uitgegleden op de wei en voelde hij zich ineens minder goed en kon hij moeilijk opstaan. We dachten dat dat kwam doordat er daarna een slijmbeurs ontsteking bij zijn knie zat. Dat ging vrij snel over maar hij was nog niet de oude”, begint Dekker haar verhaal.

„Voor de zekerheid kreeg hij twee maanden rust en scharrelde lekker de hele dag buiten rond. Na die twee maanden rust was het nog niet beter en heeft de dierenarts hem verder onderzocht. Uit dat onderzoek kwam dat hij heel weinig gewrichtsvloeistof aanmaakt bij diezelfde knie op zijn achterbeen en dat hij hierdoor nooit meer helemaal de oude wordt. Dat vloeistof zit tussen het bot en de pees en zorgt dat je soepel kunt bewegen”, legt ze uit.

„Hij mag nooit meer mee op shows en nooit meer mee op wedstrijd. Ik reed altijd zo’n vier keer in de week op hem, meestal zonder zadel en het was elke rit genieten. Altijd als ik super gestresst was door werk, was ik na een ritje op Vito helemaal ontspannen. Ik ken geen braver paard dan hem, wat een plezier en avonturen hebben we gehad. Samen gezwommen, gegaloppeerd op het strand, de gaafste shows gereden, heel veel fans blij gemaakt en nog veel meer.”

Maar aan al dat plezier komt nu een einde. „Hij gaat nu vervroegd met pensioen, op een hele leuke plek en met heel veel rust zit de kans er volgens de dierenarts zelfs in dat het iets beter gaat worden en hij af en toe een lekker buitenritje mag maken, I HOPE SO.”