Recensie ’Modderkruipers’ Yentl en de Boer gaan muzikaal los in nieuwe voorstelling

Door Esther Kleuver Kopieer naar clipboard

Christine de Boer (l.) en Yentl Schieman brengen de meest uiteenlopende liedjes. Ⓒ Raymond van Olphen

Ze mogen hun voorstelling Modderkruipers dan zogezegd veilig op de bodem van een rivier beginnen, met een liedje vol rustgevende, kabbelende geluiden waar je letterlijk in weg zou willen kruipen, niet veel later gooien Yentl Schieman en Christine de Boer – zeker muzikaal gezien – alsnog alle remmen los. Want boven dat wateroppervlak blijkt er van alles loos te zijn.