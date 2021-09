Ex Big Bang-ster Kaley Cuoco wil sieraden terug

De twee waren getrouwd op huwelijkse voorwaarden en het ziet er vooralsnog uit dat het stel geen alimentatie of andere vergoedingen van elkaar te eist. Wel heeft Cook, zoon van zakenman en miljardair Scott Cook, volgens Entertainment Tonight aangegeven dat hij een aantal sieraden en „persoonlijke bezittingen” terug wil krijgen van Cuoco.

De actrice en haar man, die professioneel ruiter is, lieten op 3 september in een gezamenlijke verklaring weten: „We hebben ons gerealiseerd dat onze wegen zijn gescheiden. We hebben altijd zoveel van ons leven met de wereld gedeeld, dus hoewel we dit deel liever privé zouden houden, wilden we uiteindelijk toch de waarheid vertellen.”

Er is geen sprake van woede of boosheid, zo benadrukte het stel. „We hebben deze beslissing samen genomen met enorm veel respect en aandacht voor elkaar.” Cuoco en Cook leerden elkaar in 2016 kennen. Op 30 juni 2018 trouwde het koppel.