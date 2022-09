Koninklijke prijs voor drie schildertalenten

Irée Zamblee stal de show door te verschijnen in een wervelende jurk in bijna fluorescerend geel. De koning kon zijn ogen nauwelijks afhouden van haar feestelijke verschijning. Volgens juryvoorzitter Paula van den Bosch waren alle juryleden ook ’als een blok gevallen’ voor haar krachtige portretten van zwarte vrouwen die ze ’magnetisch, passend in een lange portrettraditie en elke identiteitsdiscussie overstijgend’ noemde.

Koning Willem-Alexander met winnaars Kenneth Aidoo (l), Eva Spierenburg, (m) en Iriée Zamblé. Ⓒ ANP

De 35-jarige Eva Spierenburg zond dit jaar voor de elfde keer haar werk in. „Het was nu de vijfde keer dat ik genomineerd ben”, vertelt ze. Dat haar uiterst persoonlijke en lichamelijke werk, dat zowel de kwetsbaarheid van de mens verbeeldt als haar twijfels over het moederschap weergeeft, nu wel bekroond werd met een prijs, is niet verwonderlijk. Spierenburg heeft haar werkwijze de laatste twee jaar flink veranderd.

Sculptuur

„Hoewel ik mezelf nog steeds als een schilder zie, is het me wel gelukt om te ontsnappen aan het rechthoekige frame dat het klassieke schilderij kenmerkt en dat me al tijden zo dwars zat. Mijn werk is nu een mengeling tussen sculptuur, schilderij en tekening. Er is een duidelijke relatie met mijn lichaam. Dat hoekige van een standaarddoek staat haaks op de vormen van het menselijk lichaam. Ik ben blij dat ik me daaraan heb kunnen onttrekken”, vertelt de kunstenares.

Ook Kenneth Aidoo was eerder genomineerd, om precies te zijn vorig jaar. De jury noemt vooral zijn meesterlijke vakmanschap. „Zijn portretten zijn schijnbaar moeiteloos geschilderd in heldere primaire kleuren en zijn van een bedriegelijke eenvoud”, aldus Paula van den Bosch. „Kenneth laat zien dat hij zich thuisvoelt in verschillende culturen”, constateerde koning Willem-Alexander, die in zijn speech aangaf ’vanuit de grond van zijn hart’ blij te zijn dat er een nieuwe generatie talentvolle kunstenaars is opgestaan, waaronder ook veel kunstenaars van kleur. „De tijd dat zij niet gezien werden is voorbij. Gelukkig maar.”

Bijbel

Aidoo, die in zijn werk verhalen en levens van Afrikaanse mensen weergeeft en ook regelmatig teruggrijpt op de Bijbel, vertelde na afloop ontroerd te zijn door alle mooie woorden. „Erkenning is zo belangrijk. Ik hou mijn verhalen zo dicht mogelijk bij mezelf”, zei de kunstenaar. Zijn schilderij You took away my freedom and forced me to defend that of your own werd meteen gekocht door de Akzo Nobel Collectie.

Ook onder de genomineerden is de mens in al zijn verschijningsvormen en het menselijk lichaam overduidelijk een belangrijk thema. Er zijn diverse talenten bij, die de aandacht van deze prijs, een van de oudste cultuurprijzen in ons land, meer dan verdienen. Zo maken de getufte tapijten van Julia Kiryanova grote indruk. Ook intrigeren de schilderijen met krijtverf van Ralf Kokke, die qua vormentaal aan de jaren vijftig van de vorige eeuw doen denken. De gouaches op bescheiden formaast van Minne Kersten smaken naar meer.

Te zien t/m 23 oktober in het Paleis op de Dam