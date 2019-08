Shannen Doherty rouwt om Picasso

„Picasso. Ik denk dat je eigenlijk nooit een favoriet mag hebben, maar hij was mijn favoriet”, schrijft Shannen. „Ik werd verliefd op hem bij een boerderij, waar mijn andere paarden destijds waren. Hij was te koop, maar er waren een aantal professionele ruiters die keken of hij geschikt was als Grand Prix-paard. Nadat ze hem aan een aantal testen onderworpen hadden, gaf ik hem een bad, liep ik met hem, voerde ik hem wortels en appels en praatte ik tegen hem. We hadden een connectie.”

De Beverly Hills 90210-ster vervolgt: „Er werd mij verteld dat ik hem niet kon kopen. Hij zou te sterk en te moeilijk zijn voor mij en had een mannelijke ruiter nodig. Toch kocht ik hem omdat ik het vreselijk vond hoe hij door potentiële kopers behandeld werd. Ik was verliefd en dat is nooit meer over gegaan. Ik heb hem jaren geleden al lekker de weide in laten gaan, want ik wilde dat hij een paard kon zijn en vrij rond kon lopen. Dat hij met andere paarden kon socialiseren. We zagen elkaar vaak en onze liefde was altijd daar. Vandaag scheurde zijn darm en was er geen operatie meer mogelijk. Hij is 20 minuten voordat ik bij hem was overleden. Mijn hart is gebroken”, aldus de intens verdrietige actrice.