Crewlid per ongeluk te zien in The Mandalorian

De flater van Disney is te zien in de negentiende minuut van de aflevering, op het moment dat The Mandalorian, Cara Dune en Greef Karga het vuur openen op een vijand die buiten beeld is. In de achtergrond verschijnt heel kort een crewlid in een spijkerbroek en T-shirt die zich tegen de wand aandrukt in een mislukte poging uit beeld te blijven. In het volgende shot van acteurs Pedro Pascal, Gina Carano en Carl Weathers, die deze episode ook regisseerde, is de medewerker niet meer in beeld.

Het is zeker niet de eerste keer dat er tijdens de productie van een serie iets of iemand per ongeluk in een aflevering eindigt. In het laatste seizoen van Game Of Thrones was in de eerste versie een koffiebeker van Starbucks te zien die duidelijk niet thuishoorde in de drakenwereld. De makers van Downton Abbey stuurden ooit persfoto’s rond van de cast voor de haard van de abdij, waar per ongeluk nog een plastic flesje water op stond - een voorwerp dat pas dertig jaar na de verhaallijn van dat seizoen geïntroduceerd werd in het Verenigd Koninkrijk.