Kelly Rowland: verklappen geslacht Beyoncés baby was vreselijk

Beyoncé werd in 2012 voor het eerst moeder van dochter Blue Ivy. Het geslacht van het kindje was enige tijd onbekend, maar in een interview versprak Rowland zich door het over ’zij’ te hebben.

In de podcast werd Rowland gevraagd wat de grootste fout was die ze ooit had gemaakt. „Oh mijn God. Toen ik een fout maakte en het geslacht van Beyoncés baby vertelde toen ze zwanger was van Blue”, antwoordde de zangeres daarop. „Dat was het ergste moment ooit. Het ergste moment ooit.”

Beyoncé was ’teleurgesteld’ in de actie van Rowland, zo vervolgt de 42-jarige zangeres, die in eerste instantie niet doorhad wat ze had gedaan. „Ik voelde me vreselijk, omdat het niet mijn nieuws was. Het was echt vreselijk. Het was niet mijn nieuws om te delen, het was echt niet mijn bedoeling.”